Ootamatult vastuoluline: old money riietusstiili populaarsuses võib olla süüdi hindade tõus ja majanduslangus

Elame ajal, mil käärid n-ö tavainimeste ja jõukate vahel suurenevad meeletu kiirusega. Inflatsioon lammutab pangakontode kallal, hinnad kallinevad ning majandusel ei lähe just kõige paremini. Heitlikel aegadel muutub mood tundlikumaks ja reageerib ühiskonnas toimuvale. Sotsiaalmeedia võimalused omakorda kiirendavad uute suundade levikut. See tähendab, et inimesed väsivad trendidest kiiremini ning hakkavad neid moondama. Kuid klassikat liialt palju teisendades ei ole see enam klassika.