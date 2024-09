Kõik väärivad ausust! Kuidas öelda kohtingukaaslasele, et sa pole temast siiski huvitatud?

Kohtingutel käimise juures on üks raskemaid asju öelda kaaslasele, et sa ei ole huvitatud suhte jätkamisest. Olgu see tunne sul pärast paari sõnumi vahetamist, peale mõnda kohtingut või isegi mitmeid kuid, kuid pole kunagi lihtne leida õigeid sõnu asjade lõpetamiseks.