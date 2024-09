Isa afäär pööras maailma pea peale. „Ema ütles, et isa käib iga paari nädala tagant oma tervist parandamas.“

Ema tundis end silmanähtavalt ebamugavalt ja ütles siis: „Noh, sa võid samahästi teada. Ta läks oma uhke naise juurde.“ Ma olin jahmunud, kuid ema ütles: „Meil on selline kokkulepe olnud alates sellest, kui sa ülikooli läksid. Mulle ei meeldi seks. Sinu isa teeb seda, nii et ta käib iga paari nädala tagant oma tervist parandamas ja see sobib mulle. Me ei räägi sellest kunagi ja ka sina ei pea seda tegema.“ Seisin seal, suu lahti. Ema ütles, et ta tunneb end paremini, kui ma tean, aga ta ei tahtnud rohkem midagi öelda – teema oli tema jaoks lõppenud.