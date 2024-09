MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: kuidas valgelt triiksärgilt meigiplekki eemaldada?

Karolin: Plekieemalduse tulemus on parem, kui lähtud sellest, et mis meigivahendiga plekk on tekkinud. Jumesutukreemi pleki eemaldamiseks kasutan sellist nippi - teen pleki külma veega kokku ja panen peale habemeajamisvahtu, lasen pisut toimida ja pesen alles siis särgi puhtaks. Toimib! Huulepulk võib olla veel jonnakam. Mul endal ei ole huulepulga pleki eemaldamisel kogemust, kuid meigikunstnikud räägivad, et hästi toimib juukselakk. Pihustad otse plekile, lased seista kuni 15 minutit ja siis pessu. Mõnikord pesen meigipleki kohta ka nõudepesu vahendiga, see toimib hästi siis, kui tegemist on õli baasil meigivahendi plekiga.