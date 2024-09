BB-, CC- ja DD-kreem: mille poolest need erinevad ning kuidas neid kasutada?

Biodroga Even Perfect DD Cream SPF25 on kerge katvuse ja SPF 25 päikesekaitsega. Sisaldab C- ja E-vitamiini, mis kaitsevad nahka oksüdatiivse stressi eest. See on superkreem, mis hoiab nahka enneaegse vananemise eest, ühtlustab nahatooni ja kaitseb keskkonnamõjude eest.