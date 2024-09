5 soovitust, kuidas Sõltumatu Tantsu Festivalil oma sügisõhtuid kirgastada

Keha iluideaalid ja nende kahtluse alla seadmine on festivali üks kandvamaid teemasid. Itaalia koreograafi Silvia Gribaudi lavastus „Graces“ toob lavale kolm balleti taustaga meestantsijat, et küsida humoorikal ning kaasahaaraval viisil: „Kas see on ilus?“. Lavastus ammutab insipiratsiooni Antonio Canova kuulsast skulptuurist „Kolm graatsiat“ ning pakub värskendavat vaatenurka täiuslikkuse tähendusele.

Läbipõlemine on teema, mis paraku puudutab meie ühiskonnas üha enam inimesi. Ungari tantsukunstniku Viktor Szeri lavastus „Fatigue“ võtab vaatluse alla füüsilised ja vaimsed sümptomid, mis kaasnevad läbipõlemisega – meeleolu kõikumised, väsimus, aeglustunud refleksid ja pearinglus. Lavastus on sügavalt isiklik, tuginedes Szeri enda kogemustele ning esitab vaatajatele küsimuse, kuidas me oma kehas läbipõlemisega toime tuleme.

Kas me kardame vananemist? Boglarka Börcsöki ja Andreas Bolmi lavastus „Figuring Age“ kutsub mõtlema, kuidas me suhtume vananemisesse ja milline on tantsija elu peale lavalt lahkumist. Lavastus portreteerib kolme endist priimabaleriini vanuses 90 kuni 101, näidates nende elu ja tantsu läbi 20. sajandi sotsiaalpoliitiliste muutuste. Samas suunas liigub ka Eesti kunstnike koostöölavastus „Pühendusega“, mis on pühendatud Eesti tantsu suurkujule Mai Murdmaale. Need tantsuetendused toovad vaatajateni unikaalse läbilõike sellest, kuidas ühiskond ja poliitilised muutused mõjutavad kunstnikke ja nende loometeekonda.