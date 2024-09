Elu norskava abikaasaga: palun päästke mu abielu! Miks inimesed norskavad ja kuidas sellest lahti saada?

Uue partneriga kokkukolimine on suur otsus ning raske on ette aimata, milliseks kujuneb kahe täiskasvanud inimese kooselu, missugustele lahkhelidele tuleb hakata otsima lahendusi ning millised dünaamikad hakkavad iseeneslikult tekkima. Võib selguda, et ühe osapoole jaoks on oluline, et hommikul esimese asjana oleks voodi tehtud, samal ajal kui teise jaoks on tähtis see, et ükski kohvitass ei jääks poolikult laua äärele vedelema. Väga levinud probleemiks kooseludes võib olla ka ühe või teise osapoole öine norskamine. Üks tuhandetest naistest, kes selle murega silmitsi on seisnud, jagab meiega enda kogemust. Norskamine hakkas suisa suhet lõhkuma.