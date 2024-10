EKSPERIMENT | „Ütlen ausalt – jookse rahus minema!“ Ehk mis juhtub, kui lasta AI-l enda päeva kontrollida?

Ikka räägitakse, kuidas AI-aru on nii tasemel, et kavaldab ühel päeval inimkonna üle ja saab tõeks mõni ulmefilmist nähtud stsenaarium. Kui tark ta (või see?) siis päriselt on? Ta võib küll mu töö ühel päeval minu eest ära teha, aga kas ta saab hakkama ka kõige muuga, millega igapäevaelus rinda pista tuleb? Palju on kaheldud just tema empaatiavõimes ja kriitilises mõtlemises. No eks me näe!