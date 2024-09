„Ma teadsin, et mu kihlatu ei ole „see üks ja ainus“, aga otsustasin ikkagi temaga abielluda“

Kui tutvusin oma tulevase abikaasaga, poleks ma uneski osanud ette näha, et meie teed võivad lõpuks meid romantilises mõttes kokku viia. Töötasime samas firmas ja olime tere-tuttavad juba mõnda aega, kuid ühel hetkel hakkas ta üha enam mind oma projektidesse kaasama. Ta oli väga tore kutt, aga nagu ikka, siis sa tead kohe, kas keegi on sinu tüüp või mitte. Mina olin kindel, et Jeremy ei ole minu maitse. Ta on väga lahe, aga üldse mitte selline mees, kes mulle meeldiks.