Pilveninad ja surilinad: teekond Poola seitsmes pildis

Olulised asjad kõigepealt. Astun pika sammuga päikesest palavaks köetud Brīvības iela asfalti mööda südalinnast järjest kaugemale, Linda Kivule stuudio poole. Tema portselantassid ja -kausikesed on kirjeldamatud, mõnelt tassilt jälgib maailma toimetusi laisalt lõvi, kaussidele on veetud ruudulise vihiku jooni, vaasiserva kaunistavad kuldsed piisad. Ta ei jaksa ega viitsi jännata veebipoodidega, mistõttu kõige kindlam on kohale minna ja seda ma parasjagu teengi. Jõuan pärale natuke hingeldades, nagu võiks keegi mõne eriti ihaldusväärse asja mu eest napsata, ja leian varsti selle hirmu muidugi asjatu olevat. Linda on stuudios täiesti üksi, jahe ja kena, tuues kuuma päeva kainestavat värskust. Siiski lahkun mitme asjaga, küll poole vähematega, kui oleks ihanud. Kuidas mõtlen ma, seljakotirändur, jõuda hapra portselaniga Poola ja tagasi koju? Aga ma ei raatsi oma kullatud nupuga võitoosist loobuda.