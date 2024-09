Miks inimesed suudlevad ja kust see komme pärit on?

Kaks inimest panevad oma suud kokku ja katsuvad teineteist keeltega. Nii mõeldes on see ju veidi veider tegevus. Selles artiklis peatume sellel, kuidas on suudlemise komme tekkinud ning miks me seda teeme. Suurem osa loomaliike ei tea suudlemisest midagi, aga miks see inimeste jaoks oluline on?