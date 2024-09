Elu magamistoas sarnaneb halli sügisilmaga? Siin on sulle lahendus!

Et asi läheks libedamalt

Libestitest ja geelidest on esindatud Aquaglide, Cobeco, SwissNavy, ID glide, Joydrops ja suuremaid pudeleid kasutava brändi Waterglide tooted. Firmad Cobeco ja Orgie toodavad libestitele lisaks ka erinevaid stimulante. Maitsestatud geelide ja vedelate vibraatorite poolest on tuntud ka Sensuva ning INTT. Vedelat vibraatorit ostes võiks arvestada asjaoluga, et maitsestamata vedelad vibraatorid on kangemad kui maitsestatud tooted ning alati saab vahendit juurde lisada, ent eemaldada on tunduvalt raskem.

Lelud – mida valida?

Sekslelude valikus on Desirees peamiselt brändid Pretty Love, Lovetoy, Satisfyer ja LELO. Viimane valmistab uuenduslikke tippdisainiga ja pisut kõrgema hinnaklassi sekslelusid. Bränd Pretty Love pakub laia valikut erineva suurusega vibraatoreid ja vibropadruneid. Satisfyer on suuresti keskendunud vaakum- ja õhkstimulaatoritele ning Lovetoy valikus on lisaks vibraatoritele ka erineva suurusega dildod.

Kõige populaarsemat toodet või brändi on raske esile tuua, sest inimeste maitsemeel, üldine seksuaalne vastuvõtlikkus ja tundlikkus on erinev. Tundlikkuse erinevus võib avalduda mõnikord pea nähtamatus pisiasjas, teinekord isegi millimeetris, seega see, mis sobib sõbrale või sõbrannale, ei pruugi sulle samal määral mõnu pakkuda ja vastupidi. Ette tuleb ka olukordi, kus inimene on loonud mõnest tootest endale internetiavaruste kaudu ettekujutuse, mis ei pruugi tegelikkusele vastata, sest toodete materjali, elastsuse ja kõvaduse tunnetamine on individuaalne. Seetõttu ongi kasulik tavapoes toodetega tutvumas käia ja saada põhjalik ülevaade lelude olemusest.

Kas pelgad erootikapoodi külastada?