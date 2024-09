MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: millised värvid sobivad hallide juustega?

Karolin: Külma silma ja juuksevärviga on kindlapeale minek valida külma alatooniga riietus. Halliga harmoneeruvad näiteks mahe münt ja põhjamaiselt sinised toonid. Kui on soov valida kollane värv, siis toimib hästi näiteks külm sidrunikollane. Kui oled julgem ja sooviksid oma ellu rohkem värvi, siis mõtle erinevate väärviskivi toonide peale - ka neid peetakse hallile headeks kaaslasteks. Suure tõenäosusega sobib sulle nüüd kulla asemel hõbe, plaatina või valge kuld. Kui sul on ühtlane hall juuksetoon, siis saab ka väga ägeda tulemuse, kui riietuda üleni vesihalli ja värvida huuled mõnd erksat tooni.