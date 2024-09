Laulja ja näitleja Selena Gomez andis teada, et ei saa tavapärasel viisil lapsi

Selena on avalikult rääkinud, et põeb luupust, mis diagnoositi tal 2015. aastal. Kaks aastat tagasi andis naine teada, et kuna tal on diagnoositud bipolaarne häire, peab ta selle tõttu võtma kahte erinevat ravimit, mille kõrvalnähuna ei pruugi ta olla võimeline ise lapsi kandma. Arstide sõnul võivad bipolaarsed ravimid selliseid tagajärgi tekitada, ent samaaegselt on doktoreid, kes soovitavad medikamente tarbida ka lapseootuse ajal, kuna sümptomid võivad raseduse ajal süveneda. Oluline on konsulteerida arstiga.

„Olen tänaseks palju paremaks kohas ja tänulik, et maailmas on imelisi inimesi, kes on nõus olema surrogaatemad ning, et on olemas võimalus adopteerida. Need mõlemad on variandid, kuidas saaksin ühel päeva ka ise ema olla,“ võttis naine teema kokku.

Lauljatar lisas, et ühel päeval kui aeg on õige, saab tema teekond emaks saamisel olema küll teistsugune, aga lõppkokkuvõttes ei ole vahet - see saab ju siiski olema tema laps.

