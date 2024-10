Kas magamislahutus lõpeb lahkuminekuga?

Alates lapse sünnist hakkasid eraldi tubades magama ka Eva ja Andres, et mees saaks tööpäevaks segamatult välja puhata. Kuigi otsus langetati vastastikuses mõistmises ning tugevalt ratsionaalsetel kaalutlustel, jõudis seegi suhe lahutuseni. On õigustatud küsida: kas tõesti on põhjus selles, et magati eraldi tubades?