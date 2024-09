SUUR LUGU | Eesti bränd Maison Beast tegi debüüdi New Yorgi moenädalal: alustasime firmat nii nagu juba oleksime Balenciaga

Brändile aluse pannud Mihail on pärit ettevõtjate perekonnast. Iisraelis kasvanud mees kolis Eestisse 13aastaselt, omandas kõrghariduse Šveitsis, tegi rahvusvahelist karjääri ning naases tagasi Tallinnasse 2003. aastal. Siin on ta elanud kõikidest kohtadest kõige kauem ja peab Maarjamaad, kust on pärit ka tema vanavanemad, oma koduks. „Töötasin pikalt ärimaailmas, kus ülikonna kandmine on argipäev. Tegelikkuses olen aga alati armastanud kunsti, tänavamoodi ja hiphop muusikat. Ühel hetkel saabus taipamine, et miks ma ei võiks seda kõike kokku panna. Vana moodus töö tegemiseks ei toiminud enam. Aeg oli midagi teisiti teha.“