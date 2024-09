MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: milline on selle sügise kõige moodsam kott?

Karolin: Juhuste kokkulangemisel ongi meil just käsil hooaeg, mis hindab klassikat üle kõige. Vahepeal vigurikujulised moes olnud mängulised kotid on asendunud millegi täiesti vastupidisega. Üks trendisuund pakub välja konkreetse kujuga tavalisest suuremad kotid, mis mahutavad palju ja rohkemgi veel. Nende hulka kuuluvad ka tavalisest suuremates mõõtmetes portfellid. Kui tööl käimiseks nii võimsat kotti ei ole vaja, siis on ka alternatiive. Sügise uustulnukaks on ka käe otsas kantav kott, mis sobib välimuselt nii tööl kui ka peol käimiseks ja boho sugemetega asjalik kott. Veel üks võimalus ajatu koti omandamiseks on eelistada mõnda brändi, mis ei väärata kunagi ja on leidnud just selle magusa tasakaalu trendide ja klassika vahel. Üks sellistest kultusbrändidest on näiteks Coach, kelle iga kott on kindla peale valik.