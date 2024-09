Eestis jõuab kinolinale dokumentaalfilm skandaalsest moeloojast

Juba üheksandat korda toimuva festivali kava on tavapäraselt rikkalik. „Seekordsete filmide peategelasteks on valdkonnas maailmakuulsad nimed nagu disainer John Galliano ning moebränd Chloé, aga ka uued tõusvad prantsuse moetähed Alexandre Mattiussi ja Jacquemus,“ tutvustab festivali juht Helen Saluveer. „Mitmed tegijad on esile kerkinud kulisside tagant - stilist Patricia Field on tuntud eelkõige oma tööga sarjast „Sex and the City“ ning kostüümikunstnik Bob Mackie superstaar Cheri ja teiste lavatähtede riietajana.“