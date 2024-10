Loe, miks on imetava naise rind olnud parfüümimaailmas aastasadu rikkalikuks inspiratsioonilätteks

Kraus leidis, et rõivad defineerivad inimest rohkem kui ihu – ka armumisel on esikohal kaaslase riided, mitte niivõrd soe keha, mis nende all peidus on. „Rõivad varjavad ja petavad, juhtides tähelepanu eemale sellelt, mis tõeline,“ kirjutas mees, märkides, et ka sõnad – dressed ja undressed –, justkui viitavad, et esimene on n-ö tavaline, teine aga ebaloomulik, kergelt piinlik olek.