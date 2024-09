FOTOD | Superstaar Taylor Swift kandis VMA galal Christian Diori uusimat loomingut ja kleiti, mis vihjas laulule värskeimalt albumilt

Taylor kandis Christian Diori 2025 aasta kollektsioonist pärinevat kollase ja mustaga tartankleiti, mille autor on legendaarse moemaja praegune peadisainer Maria Grazia Chiuri. Kleit on lõikelt korsetist ülaosa ja pika slepiga, mille all kandis lauljatar musti lühikesi pükse ning kõrge säärega nahast Stuart Weitzmani saapaid. Aksessuaaridena oli ta valinud nahast kindad, choker-kaelaehte ja Lorraine Shwartzi ehted.