INTIIMNE KAADER | Disainer ja DJ Inga Vatsk-Laasner: tunnistan, ma ei ole vananemise fänn. Aga mida siis teha?

„Olin „hiline ärkaja“: põhikooli lõpus olid klassiõed juba ilusate kehadega, mina olin ikka poisilik ja „teistmoodi“. Kõik teised tundusid nii perfektsed, et tegi kadedaks. Muutus toimus, kui kolisin Lõuna-Eestist Tartusse ja sattusin huvitavasse ringkonda, kus olid kunstnikud ja muusikud. Seal olin üleöö hot. Üheksakümnendate lõpus hakkasin tegelema modellindusega, sellesse aega jääb ka mu meeldejäävaim ülesastumine. Ma ei tea, mis nipiga, aga Ene-Liis Semperil õnnestus mind ära rääkida osalema performance’il Von Krahlis, kus pidin olema alasti laval ja tema kattis värvidega mu keha. Enne etteastet mõistsin järsku, et seisan saali ees, mis paksult rahvast täis, ja kuigi saal on pime, on kõik näha... aga kuna juba olin nõustunud, siis tuli töö ära teha, ja raha sai ka.