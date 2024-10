Teleajakirjanik Roald Johannson: tahan, et inimesed suhestuksid ja saaksid aru, et ATH ei ole moehaigus

Vaevalt on inimest, kes poleks viimastel aastatel kuulnud sõnaühendit ATH (ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire) ja seda just täiskasvanutest rääkides. Järsku on kuulda lugematutest inimestest, kes üksteise järel diagnoosi saavad. Üks neist on ajakirjanik ja armastatud telenägu Roald Johannson. „Ma ei arvanud, et mul oleks seda diagnoosi vaja. Ma ei taha kuuluda kusagile „lahedate inimeste gängi“, tahan pigem olla eraldi. Aga diagnoos on andnud mulle selguse,“ ütleb ta.