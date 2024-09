VIDEO JA FOTOD | Eesti bränd Nora Isle viis New Yorgi moenädalale oma parimad kostüümid

| Getty Images for Flying Solo

FOTO: Ilya S. Savenok | Getty Images for Flying Solo

Nora Isle New Yorgi moenädalal

Show leidis aset 9.septembril, mida korraldas Flying Solo tiim, kes hoolitses meikide, soengute, backstage’i ning korralduse eest. „Mõtlesin, et näitan New Yorgi laval enda kõige populaarsemaid tooteid, et uus publik saab tutvuda mu senise käekirjaga. Lavale tuli ka üks uus toode - karvane mantel, mis pälvis ühtlasi kõige suuremat tähelepanu.“ Moepublikule ei jäänud märkamatuks ka Eesti laineid löönud läbipaistvad pärlpüksid.