Sinu kronoloogiline vanus või erineda bioloogilisest vanusest. Kuidas on võimalik viimast aeglustada?

Võiks arvata, et „Kui vana sa oled?“ on täiesti süütu lihtne küsimus, millele on üks objektiivne vastus. Kui vanus meelest ära läheb, saad vaadata passi, kus sünniaasta kirjas on. Tuleb aga välja, et igal inimesel ei ole mitte ainult traditsiooniline kronoloogiline vanus, vaid ka bioloogiline vanus. Viimast on võimalik vastavalt oma elu harjumustele tagasi kerida.