AASTA PARIMAD LOOD | Näitleja Pääru Oja: ma tahan alati ära leppida. Korra võin sähvatada, aga hinges on halb

Mis meil Tallinnas Juhan Liiviga seotud on, küsib Pääru Messengeri-vestluses kohtumispaika kokku leppima asudes. Lauluväljak? Tundub, et talle on väga oluline siduda intervjuu kohaga, mis kõlaks Liiviga kokku. Variandina käib läbi Estonia, sest kes poleks kuulnud legendi viletsast kuuest, mille Liiv soovinud otse enda seljast annetada teatrihoone ehitamise edendamiseks. Pidama jääme aga Sakala 3 teatrimaja kohviku juurde. Lingi Liivile leiab ka kohe. Majas tegutsenud Teater NO99 lavastus „Iga eht südamelöök“ ei tõukunud mitte üksnes tollest Liivi värsireast, vaid tervest kimbust tundmustest, mida tema luule esile kutsub.