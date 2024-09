Täna sünnipäeva tähistav Saara Pius avalikustas, milliseid naisi ta imetleb ning mis on kõige ilusam kompliment, mis talle tehtud on

Ema, sest ta on ilus, igatepidi.



Piret Laos, sest ma imetlen tema igapäevast suutlikust särada lõbusalt, aga sealjuures asjalikult teleekraanil. Ta on kauni ja armsa stiilitunnetusega ja sümpaatne naine. Tema naeratus on muidugi silmipimestav.

Ines — ta on noorest saadik olnud üks mu lemmikutest. Ta on alati nii kaunis, väljapeetud ja maitsekas, kuid samas ka andekas nii laulja kui ka saatejuhina.

Maarja-Liis Ilus — olla öeldud, et temalt ei kuule kunagi ühtegi vale nooti ja ta on stuudios üks puhtamalt laulvaid lauljaid. Suvel kuulasin tema kontserti ja imetlesin, suu lahti, kui täpne ja meisterlik artist ta on. Sealjuures alati stiilne ja kaunis.

Nele-Liis Vaiksoo — imetlen teda tema artistiteekonna algusest saadik. Muusikalilavadel äärmiselt andekas. Taas kord imelise häälega laulja! Alati särav, lõbus, iseteadlik, energiline.

Maiken Pius — lisaks sellele, et teda iga päev igas olukorras näen ja tunnen praeguseks pea kõiki tema külgi, imetlen seda, kui ilus inimene võib üldse keegi olla. Loomulikult igas mõttes. Priidul on väga-väga vedanud!

Hele Kõrve — see on lausa hirmutav, kui palju annet ühe inimese sisse mahub. Lisaks sellele, et ta on nii mõistlik inimene ja nagu ma kuulnud olen, ka väga sümpaatne ja armas partner ja kolleeg, on ta Eesti kõige imetlusväärsem näitleja ja laulja.

Liisi Koikson — tema rahulik ja malbe olek mõjub nii armsalt ja rahustavalt. Tagasihoidlikkus on voorus ja mulle meeldib, et ta on jäänud kogu muusikamaailma virvarris iseendaks ning on lisaks nii viisakas ja kaunis. Suvel ühel laulatusel kuulasin teda laulmas ja see ilu on siiamaani meeles.

Eleryn Tiit — kui on keegi, kes toob sekundiga naeratuse näole, siis see on tema. Kadestan tema vaba ja vahetut olekut igas situatsioonis. Ta on tema ise ega ürita olla keegi teine. Taas kord imeline laulja ja nii rõõmsameelne ja lõbus inimene!