Kes on maailmakuulsa George Clooney edukas ja kõrgelt haritud ÜRO advokaadist abikaasa Amal?

Hetkel on Tallinnas käimas Hollywoodi seriaali „Agentuur“ võtted. Üheks sarja produtsendiks on ka George Clooney (63). Maailmakuulsal mehel on väga edukas abikaasa - Amal Clooney (46), kes on ÜRO advokaat, spetsialiseerudes eeskätt rahvusvahelisele inimõigusele.