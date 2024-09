„Ma olen kade enda elukaaslase peale, sest ta on minust karjäärialaselt edukam ja see hävitab meie suhet.“

Jah, iga inimene on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja, aga olgem ausad, mõnel ikkagi veab elus oluliselt rohkem kui teisel. Minu elukaaslane on sellest hea näide. Muidugi on ta väga andekas, aga tal on ka palju vedanud. Võib öelda, et karjäärialaselt elab ta enda unistuste elu – tuuritab mööda maailma, tehes seda, mida ta kõige rohkem maailmas armastab. See on tõesti nii. Ta armastab oma tööd rohkem kui mind.