Kümme põnevat leidu Disainiöö festivali disainiturult

Artonella OÜ disainib ja toodab Uneleja brändi all disainvoodipesu, seda nii lastele kui ka täiskasvanutele. Meie kangamustrid on põhjamaised, oma tooted valmistame pehmest ja väga kvaliteetsest puuvillakangast. Meil on neli kangamustrite disainerit: kaks Eestist, üks Soomest ja üks Taanist. Unikaalsete mustritega valmivad veel ka torusallid, meigikotid ja vihmakeebid.

Uduvill on hea ja koduse olemisega lasteriiete bränd, mille tooted ühendavad kvaliteedi, mugavuse, kaasaegse disaini ja isikupära. Tootmisel pöörakse erilist tähelepanu keskkonnasõbralikkusele ning vastutustundlikkusele, et sünniks rõivas, mis kestab kaua ja toob kasutajale rõõmu. Lisaks lasteriietele on meie valikusse lisandunud ka heegeldatud kaisuloomad, mis oma suuruse ja pehmusega on võitnud klientide südamed.

Klaasistuudio PUHU pakub kaasaegset klaasidisaini. Käsitsi puhutud toodete valikus on joogiklaasid, pokaalid, kannud, vaasid, kärbsepüüdjad ja valgustid. Klaasistuudio PUHU asub Viljandi Loomehoovikus ja seal tegutsevad klaasikunstnikud Eili Soon ning Astra Aavik.

carolxott on rõivabränd julgele kandjale. Bränd sai alguse 2018. aastal inspireeritult Põhja-Eesti saarestikust, kuhu on peidetud autentsed rannarahva traditsioonid. Lood rannaküladest on jäädvustatud rõivastesse läbi unikaalsete mustrite ja kalameherõivastest inspireeritud vormide. Lisaks on brändil koostöö Prangli saare kohalike naistega, kes koovad kohevaid võrgumustrilisi kudumeid. Ideaalne Eesti külmaks talveks valmistudes.

ALPAKA on eestimaine elustiilibränd, mis pakub kõige soojemaid ja pehmemaid kudumeid, mütse, pleede, keepe ja palju muud meie põhjamaisesse kliimasse. Kuna sügis ja talv on juba ukse taga, tasub mõelda, kuidas ennast kõige paremini külma eest kaitsta. Miks mitte soetada endale või kingituseks üks mõnus alpakavillane pleed kamina ees istumiseks või villane müts talvises metsas jalutamiseks.

Lisagem oma sisekujundusse taas värvi ja hubasust. Usume, et kodu peaks tekitama sinus sooja ja kutsuva tunde. See, kuidas me kasutame toas värve ja valgust, mängib selle juures suurt rolli. Meie esimene toode – ergas ja mõnusa retrotunnetusega lamp Milvi - lisab igasse ruumi lõbusust ning õhtuti ka hubast valgust. Tooted on jätkusuutlikud ehk valmistatud biolagunevast 3D-printmaterjalist ning ajatu disainiga.

Woolish

Woolish on kodumaine kudumibränd erksalt värvilise käekirjaga, mis toob nelja põlvkonna kudumiskogemuse uude julgesse põlvkonda. Pühendunud jätkusuutlikkusele, kasutab Woolish ökoloogiliselt sõbralikke materjale nagu meriinovill ja vastutustundlikke tootmisprotsesse, tagades selle, et iga kudum on teadlik valik parema tuleviku suunas. Woolish on bränd, mis tegelikult paljudele eestlastele tutvustamist ei vaja, olles juba leidnud oma koha paljude südameis ja seljas - flamingovestidest ananassikardiganide ja mõnusate meriinosokkideni välja.

Lentsius

Kairi Lentsiuse soov on pakkuda oma ehete- ja rõivabrändiga kandjale jätkusuutlikku ja kaasaegset, ajatu disainiga valikut igapäevaellu. Ehete loomiseks on peamised materjalid just metalli- ning puidutööstuse jäägid ja rõivad valmivad taaskasutatud või orgaanilistest tekstiilidest. Lisaks on enamus ehteid loodud ühest materjalist ja ühes tükis, et vähendada jääke ning erinevaid tootmise etappe. Näiteks väärivad uudistamist telk-vestid ja lennundusalumiiniumist käevõrud.

A-Galerii

A-Galerii on ehtekunstnike endi poolt rajatud ja juhitav professionaalse ehtekunsti galerii. A-Galeriis avaneb ehtekunsti lugu läbi erinevate põlvkondade, vormide ja ideede. Iga ehe on kordumatu ning kannab endas autorile ainuomast käekirja ja kontseptsiooni, mida on teostatud meisterliku tehnikaga. Seekord on vanalinnas paiknev galerii tulnud oma valikuga Disainitänavale.

ELLEN RICHARD

ELLEN RICHARD on kodumaine rõivabränd, mille eesmärk on pakkuda igapäevaselt mugavat ja omanäolist disaini. Kõik tooted on naturaalsetest kangastest ja valmivad käsitööna Eestis. Disainbrändi iseloomustavad põnevad lõiked ning kvaliteetkangad. Üks nende tuntumaid tooteid on tõenäoliselt kimonod, aga valikust leiab veel paljutki muud huvitavat.

XIX Disainiöö toimub 16.-22. septembrini Krulli kvartalis. Enamik Disainiöö üritusi on külastajatele tasuta.