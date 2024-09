FOTO | Näitleja Eva Mendese uus amet ja lemmikdisainer. Milline on mob-wife stiil?

Sündmuseks saab seda nimetada juba seetõttu, et naine lõpetas oma näitlejakarjääri aasta tagasi, et keskenduda täielikult tütarde kasvatamisele. Nii pole teda eriti avalikkuse ees nähtud, veel vähem koos abikaasa Ryan Goslinguga. Abielupaar püüti küll pildile suvisel Pariisi olümpial, kus nad sportlastele kaasa elasid.

Tundub, et lõplikult koduseks ei plaani naine siiski jääda ning ka tema New Yorgis kantud rõivavalik ei olnud juhuslik. 17. septembril andis moelooja Stella McCartney teada, et Mendes on tema sügiskampaania nägu koos inglise laulja Raye’ga. Väljaande Women’s Wear Daily sõnul valis McCartney Eva, sest tal on hääl juhtimaks tähelepanu probleemidele, millega seisavad silmitsi immigrandid, naised ja lapsed.