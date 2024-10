Anne & Stiili peatoimetaja Kelly Kipper: loodan, et varsti jõuab kätte aeg, kui loeb see, mitu „muna“ sul kolba all, mitte püksis on

Jumestajatöö nõuab oskusi, inimeste näojoonte tundmist, oskust peita ja rõhutada – kuidas soov parajasti on. See pole lihtsalt „tupsutamine“. Samamoodi võin mina – võrdlemisi noor naine – omada teisigi oskusi (tunnistan, et mukkimise tööd ma tegelikult kuigi hästi ei oska – lainerijoon jääb ajast aega kõver). Ja teate mis, härra Tähtis Mees, ma võin isegi tervet ajakirja juhtida.