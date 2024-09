Miks isegi kõige nutikamad inimesed võivad langeda internetis pettuse ohvriks ja kuidas seda vältida?

Üha rohkem kuuleb sellest, kuidas üks või teine inimene on langenud internetis pettuse ohvriks. Võiks arvata, et sulid valivad enda eesmärgiks rünnata tehnikakaugemaid inimesi, kuid praktika näitab, et nii see siiski ei ole. Tänaseks päevaks on petised välja mõelnud nii palju osavad skeeme, et ohvriks võib langeda halva juhuse korral peaaegu igaüks.