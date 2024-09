FOTOD | Disainiöö DOM moeetendusel olid laval nii mägironija, militaristid, jalgratturid kui ka külanaised

Eesti moekunsti elav legend Vilve Unt on aastaid jälginud vanema generatsiooni riietumistavasid väikelinnade tänavapildis, asulates ja külades. „Põnev on olnud avastada, kuidas riidekapist,kummutisahtlist või veimevakast võetakse välja parimad rõivad ning kuidas neid omavahel kombineeritakse. Säästlikkuse huvides ja etnograafiast inspireerituna oli siia kokku komplekteeritud ka varasemat loomingut, mis tänu kõrgele kvaliteedile on ajas hoidnud oma väärtust.“

Lausa neljale koondisele rattariideid valmistav bränd moomoo on võtnud südameasjaks kasvatada Eesti rattakogukonda, kuhu on teretulnud nii kogenud rattur kui ka alles alustajad. Nõnda on käima lükatud kogukondlikud nn hommikuveeremised. Tänu kogukonnale saab üksikutest sõitjatest teineteist motiveeriv ratturite grupp, kus julgustatakse unistama suurelt ja saavutama häid tulemusi rattaradadel. Rattariiete disaini loomisel on arvestatud, et see tagaks nii ratturi maksimaalse nähtavuse liikluses kui ka moodsa välimuse rattasadulas, pannes iga ratturi tundma end enesekindla ja stiilsena.