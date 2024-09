Unusta Prantsuse maniküür ja erkpunased küüned! Sel sügisel on moes hoopis teine värvitoon

Soe beežikas pruun lubab toonidega varieerida. Paljude kuulsuste maniküüri eest vastutav Tom Bachik ütles ajakirjale Glamour , et iiriseküüned on läikivad nagu maiustused isegi.

Bachikule meeldib see moesuund väga. „Mulle meeldib iirise värv, sest see on ajatu. Seda tooni küüned on puhtad, liigse pingutuseta ja värsked. Põhimõtteliselt on see parim versioon loomulikest küüntest kerge värvitooniga. Väga klassikaline.“