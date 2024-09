Täna sünnipäeva tähistav Lenna Kuurmaa: nooremana mõtlesin, et pean kõik projektid vastu võtma, sest äkki järgmine kord enam ei helistata

Ta on maksimalist, kui juba, siis täiega ja nii, et kellelgi poleks kobisemist. „Päevas on loetud arv tunde, kehas kindel kogus energiat, mida suudame taastada. Tähelepanu tuleb anda sellele, mis südant täidab – muidu rebid end lõhki.“ Kui selline tunne ligi hiilib, on Lenna hakanud valjult välja ütlema ma ei taha nii, ma ei ole nõus. „Välja ütlemine on oluline, et siht püsiks silme ees. Kui nooremana mõtlesin, et pean kõik projektid vastu võtma, sest äkki järgmine kord enam ei helistata, siis nüüd tunnen, et võin vastata tore, teeme, kuid ka öelda, et las seekord keegi teine teeb.“