Endise mormooni pihtimus: mulle õpetati maast madalast, et minu elu põhiülesanne on abielluda ja saada palju lapsi

Nagu paljud väikesed tüdrukud unistasin ka mina lapsena enda pulmapäevast: vahukooretorti meenutav valge kleit, suur pidu ja muinasjutuline prints valgel hobusel. Kuid mitte kõigile väikestele tüdrukutele ei õpetata, et abiellumine on hädavajalik selleks, et pärast surma taevasse saada. – Toome sinuni ühe endise mormooni loo.