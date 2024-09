FOTOD | Supermodell Bella Hadid kandis mantlit, mis on igal sügisel moes

Bellat nähti mõni päev tagasi väljumas Valentino Pariisi esindusest. Naine kandis liivakarva Saint Laurent trench coati ehk sügismantlit. Selle all oli tal lihtne t-särk, Alo Yoga retuusid, Miu Miu saapad ja lahmakas Saint Laurent käekott, mis on piisavalt suur, et mahutada kontsakingi, meigieemalduslappe ja kõike muud, mida modellil tööpäeva jooksul vaja läheb.