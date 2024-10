KAANELUGU | Rita Ray: sain aru, et kui vastan iga lähedase kõnele totaalses paanikas, olen ennast koledasse sügavasse auku mõelnud

Seik on minu jaoks ekstra erk, sest just möödunud ööl nägin unes pastat – parmesaniga, pestoga, uppumas omaenese mahlasusse. Tõtt öelda ei jõudnud me toiduni päris ootamatult. Kahe päeva pärast sõidab Rita Ray (backstage’is ja koduhoovis Kristi Raias (28)) New Yorki. Kui küsin, kas ta soovib kaasa superduper pagarikoja soovitust, vastab ta ühe – hoolikalt valitud sõna – ja puhast ilmselgust väljendava pilguga: „Gluteen.“ Teema, mille hekseldasime läbi möödunud kohtumisel. Aga mitte talumatuse, vaid taltsutamatuse vaatenurgast: minu igapäevast gluteeni anna ja olen elu lõpuni või sees. Isegi Rita kass Kukkel on justkui austusavaldus kohevale soojale saiale. „Tahaks ausat pitsat ja head juustukooki. Kui vaatan, mis meil Johannesega (elukaaslane, kitarrist Johannes Laas – toim) plaanis on, tundub, et lähmegi sinna sööma,“ naerab ta.