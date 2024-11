Linn, kus isegi viinavabrikus on peidus killuke glamuuri ning tundub nagu nurga taga ootaks Berliini Kreuzberg või Londoni Shoreditch

Otsin lõunasöögiks välja oma parima reisile kaasa võetud kleidi. Autosõidust kanged ja kortsus, oleme päris suureks kontrastiks Koneseri kvartali väljaku ümber restoranidesse kogunenud inimestele. Isegi vana viinavabriku seinad paistavad meid umbusklikult hindavat. Kuuldes, et peatume Koneseri kõrvaltänavas – piirkonnas, mis on Euroopa üks suuremaid hipsterimagneteid –, kujutasin ette midagi tuttavlikku. Võib-olla miskit Tallinna Telliskivi laadset: lagunenud asfalti ja toretsevaid kohvikuid, kus inimesed veerevad vaikselt oma jalgratastel kohale. Pealegi – see on ju Poola! Unustasin, et Varssavi on olnud ikkagi kuningriigi pealinn ning isegi hüljatud viinatehased on siin glamuursed.