Kui soovid, et sinu kampsun kestaks kaua, on oluline pöörata tähelepanu materjalile ja valmistamisprotsessile. Meriino villast kampsunid on suurepärased, kuna meriino on vastupidav, hingav ja elastsust säilitav looduslik materjal. Villased kampsunid on üldiselt kvaliteetsemad ja kestvamad, kui neid õigesti hooldada. Samuti tasub vaadata õmbluste kvaliteeti – hästi viimistletud detailid näitavad, et kampsun on põhjalikult valmistatud ja kestab kasutuses kaua.