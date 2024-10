Pihtimus: ma petsin oma meest ja nüüd vihkab ta kõiki maailma naisi

Lugesin mõni aeg üht romaani, mille peategelane on aastaid kahe vahel: kas jääda kokku abikaasaga või jätta kõik ning pöörduda oma „tõelise armastuse“, lapsepõlvesõbra juurde, kellega ta on olnud lähedane terve elu. Ta räägib, kuidas ta abikaasa on armastav ja hea inimene, tugev tagala, aga alati on kuskil kuklas püsinud mõte sellest, kas see oli ikka see õige valik. Tundub, et see ei olegi nii ebatavaline olukord. Mina tundsin end selles loos igatahes küll ära.