MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: milliste saabastega sobitada sügisel alt laiu pükse?

Karolin: Karolin: Üks kindlamaid variante on poolkõrged poolsaapad. Väike konts päästab sellest, et püksid mööda maad lohiseksid ning saabaste ninad võivad olla nii kandilised, ümarad, kui ka teravad. Teravate ninadega jalanõud muudavad laiades pükstes jalad eriti sihvakaks, kuid kõigile ei pruugi need jala kujuga sobida. Laiade tumedate teksade alla sobivad ideaalselt ka kauboisaapad. Konstakujudest sobivad laiade pükste alla nii peenikesed, kui ka plokkkontsad. Kui kontsaga saapad on välistatud, siis võib laiade pükstega kanda ka näiteks roomiktallaga mugavaid saapaid. Kuid peab arvestama, et laiu pükse ei saa sama moodi üles keerata, nagu kitsaid, sest need lihtsalt ei püsi üleval. Seega peaksid kohe otsustama, et kas soovid pükse kanda madalate või kõrgete jalanõudega. See, et püksisääred on vaja lasta õmbleja juures sinu poolt välja valitud jalanõu kõrguse järgi ümber teha on pigem tavaline, kui erandlik juhus. Laiade pükste all ei toimi üldiselt kõrge säärega saapad ja laiema säärega poolsaapad, sest sääred hakkavad ringi liikudes pükste alt välja kumama ja kummalisi vorme tekitama.