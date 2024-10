MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: Kuidas T-särk välja kanda nii, et ei oleks otse diivanilt tõusnud mulje?

Karolin: Vastandused moes on mu lemmikteema, sest need äratavad tähelepanu ja tekitavad elevust. Tsärki saab balanseerida erinevate riietusesemetega. Absoluutselt kõige lihtsam on sellele peale vista mõnusast kangast laiema lõikega mugav bleiser, mis mõjub šikilt, kuid samas ei ole t-särgi juures justkui äraeksinud ese. Nende kahe vahel on mingi salajane armastus ja sümpaatia, mida ei anna sõnadesse panna, kuid mis toimib alati. T-särk saab kohe asjalikkust juurde, kui kanda selle peal kaelas lülidest ketti. Ka hetkel moodne eest nööbitav rätsepavest sobitud T-särgiga imseliselt, kui selle kaenlaalune kaar ei ole liiga ahtake ja kitsas. Peole minnes saab t-särgile lisada sätendava seeliku ja kõrged kontsad, ehted ning kokku saab modernse ja glamuurse komplekti.