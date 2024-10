MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: mis riietusesemed on praegu täiesti ajast ja arust?

Karolin: Vormide poolest on hetkel käsil mugavuse ja suurushullustuse ajastu. Üldiselt tehaksegi riided hetkel tavalisest laiemad, tihti pikendatud õlaga ning inimesed, kes varem ostsid poest L suurust, ostavad hetkel XL suurust. Siit saab teha loogilise järelduse, et väga liibuvad ja kehasse töödeldud asjad on ajale pisut jalgu jäänud. See ei kehti klassikalise meestemoe kohta, kus kehasse töödeldud pintsak on endiselt üks paganama ilus ja hinnatud asi. Kuigi õigluse huvides olgu märgitud, et ka pintsakute valikusse on lisanunud laiema vormiga kaherealised lõiked. Jalanõudest mõjuvad vanamoodsalt igasugused hübriidid, ehk kinga ja tossu vahepealsed elukad. Ära kitsa siluetiga asju siiski ära anna, sest juba on näha, et ka see ajastu tuleb varsti tagasi. Pärisellu jõuab see aga kindlasti aeglasemalt, kui moelavadelt näha. Tavaelus üleni liialt sporlikult riietumine ei ole ka enam teema ja see kehtib nii tehniliste spordiriiete, kui ka koroonaaegsete dressikomplektide kohta.