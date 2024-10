MOERUBRIIK | Appi, külm on! Karolin Kuusik annab nõu, milline materjal lisaks villale hästi sooja annab

Karolin: See, et villane kangas on teistest oluliselt soojem, liigitub linnalegendide hulka. Villase kanga soojus tuleb suuresti sellest, et sellest valmistatud esemed on paksud. Villane kangas eristub teistest sooja mõttes aga siis, kui see (näiteks õues liikudes) niiskeks saab. Seejärel hakkab see soojust tootma ning on tõeliselt hea sooja andja. Pehmemad materjalid on tihtipeale ka kallimad alpaka, mohäär, vastuoluline angoora ja muidugi luksuslik kašmiir. Viimane ei torgi su keha iialgi. Looduslike materjalide poolt räägib keskkonnateadlikum valik. Samuti tuleb keskkonnale kasuks, kui riietusese ei ole valmistatud mitmest erinevast materjalist (looduslikud ja kunstkiud läbisegi). Ka jopede puhul ei pruugi kõige kallim linnusulgedega täidetud jope olla tuntavalt soojem või keskkonnasõbralik valik, vaid siin tuleb taaskord eelkõige mängu jope enda paksus, mis sooja annab.