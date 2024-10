BaByliss Air Wand: föön, sirgendaja, koolutaja

Soovid lopsakaid lokke, siledaid ja läikivaid juukseid või lohakaid rannalaineid? Kuna Air Wand on nii kompaktne ja mitmekülgne, saad sellega tehtud nii lihtsa ja kiire soengu hommikul, kohtumistevahelised kohendused päeva jooksul kui ka stiilimuutuse enne õhtust väljaminekut.

Ülimugav disain

Kiire elutempoga inimesel aitab Air Wand aega kokku hoida. Juukserutiinid pole kunagi olnud nii lihtsad!

BaByliss Air Wand kaalub vaid 385 g – see on BaBylissi kõigi aegade kergeim föön. Tänu ergonoomilisele ja kergele disainile ei muutu see kätele ja õlavõõtmele koormavaks ega väsitavaks.

Seade on nii kompaktne, et mahub igapäevasesse suuremasse käekotti ja leiab reisides kindlasti koha ka väiksemas kohvris.

Tõhus sirgendamine ja koolutamine

BaByliss Air Wandiga sirgendad märjad juuksed kiirelt kuumakahjustusi tekitamata. Keraamiliste plaatide servas asuvad harjased tagavad, et pääsed juurtele maksimaalselt lähedale, kuid ei ärrita peanahka.

Koolutamiseks ei pea enam askeldama nii, et ühes käes hari ja teises föön. Märgadest juustest pusade lahtiharutamine, poleerimine ja lopsakuse lisamine toimuvad paralleelselt. Air Wandi ovaalne hari annab juustele vajaliku struktuuri ja volüümi.

Föönist kiirem kuivatamine tänu täiustatud õhuvoolu tehnoloogiale

Kõrgsurve õhuvooluga 123 km/h kuivatad kiiremini kui tavalise fööniga. See on võimalik tänu sellele, et BaBylissi uue seadme digitaalmootori õhu väljalaskeava on loodud spetsiaalselt kontsentreeritud õhuvoolu jaoks.

4 temperatuuri ja 3 õhuvoolu seadistust - et saaksid valida sobiva oma juuksetüübile

Kolm õhuvoolu seadistust ja neli temperatuuri seadistust pakuvad erinevaid võimalusi. Leia enda jaoks sobivaim kombinatsioon. Kas külm õhk ja tugev õhuvool või hoopis kõrgeim temperatuur ja minimaalne õhuvool.

Ultra-Care annab ekstra-kaitse

Ultra-Care funktsioon „mängib“ vaheldumisi kuuma ja külma õhuga, et saavutada õrn kuivatamine ja tagada juustele maksimaalne kaitse. Nii säilitad juuste tervise, tugevuse ja terviklikkuse.

ERIFUNKTSIOON: Kahuvastane ioontehnoloogia loob eriti siidise tulemuse