FOTOD | Selle hooaja populaarseim riietusese on sul küllap juba olemas ning suure tõenäosusega vannitoa nagis

Sel nädalal tõestas Angelina Jolie, et moeröögatus pole ka temast mööda läinud. Naine viibis New Yorgi filmifestivalil seoses oma uue linateosega „Maria“, mis räägib ooperiprimadonna Maria Callasest. Jolie kandis siidist kleiti, mille peal oli must „hommikumantel“.