Sul on keeruline õhtul uinuda või ärkad öösel mitu korda üles? Loe, kuidas paremini magada!

On palju põhjuseid, mis unehäireid tekitavad. Nii nagu vananeb meie nahk ja kogu keha, muutub ka meie uni. Täiesti tavaline on see, et vanemaks saades muutub meie unevajadus ja pikeneb uinumisele kuluv aeg. Sellised muutused võivad aga põhjustada nii mõnegi vaevuse.