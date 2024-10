Filmiprodutsent Ingrid Eloranta: India megastaari teenindamiseks tuli Eestisse lennutada eraldi käekotihoidja ja teevalajad

Ta on toonud Eestisse Bollywoodi filmivõtted ja ehitanud saudiaraablastele „lennuki“. Kuigi 16 tegevusaasta jooksul on tulnud kustutada nii mõnedki tulekahjud, on Cuba Filmsi tegevjuhi Ingrid Eloranta soovitus lihtne: las põleb, mingu või leekidesse. Parim vastus jõuab sinuni vahel alles hommikul – kui kõik on juba maha põlenud.