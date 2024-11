Modell ja onlyfansitar Aiki Niinemets vägivaldsest suhtest: ühel õhtul ta vihastas mu peale, näitas oma tõelist palet ja ründas mind

Kooliajal mind kiusati. Kui käisin neljandas klassis, toimus me koolis iludusvõistlus. Küsisin klassijuhatajalt, kas võin ka osaleda. Tema tegi „hmm“, küsis klassilt: „Kas te tahate, et ta seal osaleb?“ ja itsitas. Sellest ajast tuli mul suhtumine, et (tõstab keskmised sõrmed) ma veel näitan teile!